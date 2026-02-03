Deprem Sonrası O Bölgede Felaket Riski: Zemin Yerinden Oynadı! Tehlike Her Geçen Gün Büyüyor

Trabzon açıklarında geçen hafta meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Osman Bektaş, Akyazı bölgesine ilişkin dikkat çeken yeni bir değerlendirme paylaştı. Bektaş, depremle birlikte dolgu dahil tüm heyelan sahasında 7 milimetrelik düşey hareket oluştuğunu belirterek risk altındaki alanları sıraladı.

Trabzon açıklarında yaşanan 3,8 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan bölgeye yönelik uyarılar gelmeye devam ediyor. Deprem sonrası daha önce “Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati” değerlendirmesinde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş, son paylaşımında Akyazı’daki heyelan riskine bir kez daha dikkat çekti.

HEYELAN SAHASINDA YENİ HAREKETLİLİK

Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sentinel-1 uydu verilerine göre deprem sırasında dolgu alanı da dahil olmak üzere tüm heyelan sahasında yaklaşık 7 milimetrelik düşey hareket tespit edildiğini bildirdi. Bu durumun bölgedeki riskleri artırdığını vurgulayan Bektaş, özellikle Akyazı Köyü, Akyazı Tüneli ve Akyazı dolgusu üzerindeki stat ile Şehir Hastanesi’nin heyelan tehdidi altında olduğunu ifade etti.

YILLARA YAYILAN RİSK ZİNCİRİ

Prof. Dr. Bektaş, paylaşımında Akyazı bölgesinde yaşanan süreci kronolojik olarak da özetledi. Buna göre, 2009 yılında heyelan nedeniyle Trabzon-Samsun kara yolu ulaşıma kapanırken, 2010’da Akyazı İlkokulu boşaltıldı. 2010–2013 yılları arasında kayan heyelan sahasının ön cephesinde deniz dolgusu yapıldı. 2013–2015 döneminde aktif heyelan sahasının içinden Akyazı Tüneli geçirildi. 2015’te ise Trabzon-Samsun kara yolu yeniden heyelan nedeniyle kapandı.

2016’da Akyazı dolgusu ve stat tamamlanırken, zemin oturmaları ve deformasyonların başladığı ve halen sürdüğü belirtildi. 2023 yılında ise oturması devam eden dolgu alanı üzerinde Şehir Hastanesi inşaatına başlandı. Son olarak 27 Ocak 2026’da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki Trabzon depremiyle birlikte sahadaki düşey hareket yeniden gündeme geldi.

“ALARM DURUMU TURUNCU”

Bektaş, mevcut tabloyu “Alarm durumu turuncu” sözleriyle özetlerken, çözüm önerisini de paylaştı. Buna göre, heyelan bölgesi ve dolgu alanına GNSS ağı kurulması, zemin hareketlerinin milimetre hassasiyetinde 7 gün 24 saat AFAD veya Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından izlenmesi gerektiği ifade edildi.

Uzmanlar, deprem ve heyelan riskinin birlikte ele alınması gerektiğini vurgularken, bölgedeki yapılaşma ve altyapının sürekli izlenmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

