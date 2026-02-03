Temmuz 2026 Zammı İçin İlk İpucu Geldi! Memur ve Emekliler Hesap Yapmaya Başladı: Zam Tablosu Şekilleniyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar da başladı. Gözler, 2026 yılının ilk yarısında oluşacak enflasyon farkına çevrilirken, ilk veri ocak ayı enflasyonuyla netleşti.

Memur ve memur emeklileri maaş artışlarını yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında alırken; bu artışlara toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da yansıtılıyor. Bağ-Kur emeklileri ise maaş artışlarını 6 aylık enflasyon toplamına göre alıyor. Ocak ayı enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, 2026 Temmuz ayında yapılacak zam için ilk adım atılmış oldu.

1 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,84 olarak gerçekleşti. Bu oran, zam hesaplamalarında ilk veri olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan rakama göre Bağ-Kur emeklileri, ocak ayı itibarıyla yüzde 4,84’lük enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Bu oran, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte birikimli şekilde artacak ve 2026 Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN HESAPLAMA NASIL OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışları, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. 2026 Temmuz ayında uygulanacak ikinci zam için memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alabilmesi adına yüzde 5,88’lik ek enflasyon oluşması gerekiyor.

Bu oran; şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Nihai zam oranı, 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesinin ardından belli olacak.

TEMMUZ AYINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI DA VAR

Memur ve memur emeklileri, 2026 Temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı da alacak. Böylece açıklanacak yeni enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin maaş artışını doğrudan etkileyecek.

Ocak ayı verileriyle birlikte zam süreci resmen başlamış olurken, gözler şimdi önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda.

