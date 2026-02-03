Fatih Ürek’in Ölümünün Ardından Ortalığı Karıştıran İddia: 'Hastanedeyken Evini Talan Ettiler'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sanatçı Fatih Ürek’in hayatını kaybetmesinin ardından bu kez ailesine yönelik iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Sunucu Nur Tuğba Namlı, Ürek’in hayatta olduğu dönemde evlerine girildiğini ve kişisel eşyalarının alındığını öne sürerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

107 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ve 59 yaşında yaşamını yitiren Fatih Ürek, geçtiğimiz pazar günü son yolculuğuna uğurlanmıştı. Sanatçının vefatının ardından yapılan açıklamalar, ailesiyle ilgili tartışmaları da beraberinde getirdi.

“YAŞAM MÜCADELESİ VERİRKEN EVLERİNE GİRİLDİ” İDDİASI

Bir televizyon programında konuşan Nur Tuğba Namlı, Ürek’in sağlık durumu kritik seyrederken İstanbul ve Bodrum’daki evlerine girildiğini iddia etti. Namlı, bu süreçte sanatçının eşyalarının alındığını öne sürerek, “Bu iddiaları çok net bir kaynaktan duymasam asla dile getirmezdim” ifadelerini kullandı.

Namlı, Ürek’in sürekli taktığı bilekliklerin başka kişilerin üzerinde görüldüğünü ileri sürerken, bazı değerli eşyaların da elden çıkarılmaya çalışıldığını iddia etti.

“KÜRKLER İZMİR’E GÖTÜRÜLDÜ” SÖZLERİ

Açıklamalarını sürdüren Namlı, sanatçıya ait olduğu belirtilen kürklerin İzmir’e götürüldüğünü ve burada satılmak istendiğini öne sürdü. Henüz Ürek hayattayken evlere girildiğini savunan Namlı, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

SERT SORULARLA TEPKİ GÖSTERDİ

Nur Tuğba Namlı, iddialarını dile getirirken Ürek’in ailesine yönelik şu soruları yöneltti:

“Kürkler alınıp İzmir’e götürüldü mü, satılmaya çalışıldı mı? Kolunda olan ve kasada bulunan bileklikler şu an kimde? Bu nasıl bir yaklaşım?”

Ortaya atılan iddialarla ilgili aile cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, konu kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Gel Konuşalım