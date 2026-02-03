Oyuncu da Var Futbolcu da… Ünlü İsimlerin Yeni Modası Dudak Uçuklattı

Ünlü isimlerin gardırop düzenleme harcaması gündem oldu. Oyuncu, şarkıcı ve futbolcular; stilistlere 50 ila 150 bin TL ödeyerek dolaplarını baştan sona yeniliyor. Kıyafetler düzenleniyor, özel kombinler hazırlanıyor, stil tavsiyeleri veriliyor.

Gardırop düzenleme işi, ünlüler arasında hızla yayılan yeni bir trend haline geldi. Dolabın hacmine göre değişmekle birlikte 50 ila 150 bin TL arasında ücret alan stilistler, belirlenen günde eve gelerek kıyafetleri baştan sona organize ediyor.

Üstelik yalnızca düzenlemekle kalmayıp, hangi parçaların birlikte nasıl kullanılacağına dair özel stil önerileri de sunuyor.

OYUNCUDAN FUTBOLCUYA GENİŞ KİTLE

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel’in yanı sıra oyuncu Pelin Akil, şarkıcı Merve Özbey ile futbolculardan Nuri Şahin ve Cenk Tosun’un da gardıropları için profesyonel stilistlerle çalıştığı öğrenildi.

SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?

Hizmetin bedeli, dolap ya da eşyaların miktarına göre 50-150 bin lira arasında belirleniyor. Anlaşılan tarihte eve gelen profesyonel ekip, kıyafetleri renk ve kullanım uyumuna göre ayırıyor. Ardından kişiye özel kombinler hazırlanıyor ve doğru parçaları doğru şekilde kullanmaya yönelik stil ipuçları paylaşılıyor.

Kaynak: Sabah

