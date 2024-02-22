Sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen şarkıcı Nev konserde yuhalandı

Antalya'da bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı Nev'in sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi. Seyircinin tepki gösterdiği Nev, sahneden inerken "Bir daha gelirsem namert çocuğuyum" dedi.

Sevilen şarkıları ile yıllardır çizgisini bozmadan ilerleyen ünlü şarkıcı Nev, Antalya'da seyircileriyle tartışma yaşadı. Nev'in sahneye alkollü çıktığı için şarkıları söylemekte zorlandığı iddia edildi.

Seyircilerin tepki göstermesinin ardından da Nev'in kendisini dinlemeye gelen seyirciye hakaret ettiği öne sürüldü.

Bir seyircinin "İn abi aşağı" dediği duyulurken, Nev "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdi Ardından da sahneyi terk ederken "Her şeyin parasını ben ödeyeceğim." diyerek ayrıldı.

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