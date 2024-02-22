The Office dizisinin yıldızı Ewen MacIntosh, hayatını kaybetti

The Office dizisinde Keith Bishop karakterini canlandıran aktör ve komedyen Ewen MacIntosh, 50 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncunun ölüm haberini veren JustRight Management "Sevgili komedi dehamız Ewen MacIntosh'un huzur içinde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz" dedi. Dizinin yaratıcısı Ricky Gervais ise yaptığı paylaşımda "Son derece üzücü bir haber. Birçok kişinin The Office'ten 'Big Keith' olarak tanıdığı çok komik ve çok sevimli Ewen Macintosh vefat etti. Huzur içinde yatsın" ifadelerini kullandı.

2022 yılında hastanede tedavi gören MacIntosh, bazı sağlık sorunları yaşıyordu. Aktörün ölüm nedeni açıklanmadı.