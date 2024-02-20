Serdar Ortaç sarhoşken yayın açtı; Kadınları hedef aldı

Son dönemde sarhoş bir vaziyetteyken sık sık Instagram hesabından canlı yayın açan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakaret ve küfür içerikli söylemleriyle kendisinden bahsettiriyor.

Sarhoşken yeni bir canlı yayın açan Ortaç, bu kez de kadınları hedef aldı. Ortaç, "“Kadınların, kızların memesini orasını burasını... Siz böyle devam edin hiç bir yere varamayacaksınız.” dedi.

Ortaç’ın bu ifadeleri üzerine canlı yayında bulunan hayranları, “Kendi iyiliğin için kapat yayını" gibi ifadeler kullandılar.

Hayranlarının bu sözlerine sinirlenen ünlü sanatçı, “Oğlum bana niye yayını kapattırıyorsun. Sonunda herkes benim dediğimi yapacak. Sonunda herkes benim istediğimi yapacak. Ben yapamadım ama millet yapacak.” Sözleri ile canlı yayına devam etti.

Ortaç, yardımcısının müdahale etmesi sonucunda canlı yayından çıktı.