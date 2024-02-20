Oyuncu Ararat Mor hayatını kaybetti

"Takva", "Bahtı Kara", "Abluka" ve "Elde Var Hayat" gibi yapımlarda rol alan Ermeni oyuncu Ararat Mor, 58 yaşında hayatını kaybetti.

ARARAT MOR KİMDİR?

Ararat Mor, 1966'da İstanbul'da doğdu. Bugüne kadar, "Takva", "Bahtı Kara", "Kollama", "Elde Var Hayat", "Sevgi Bağlayınca", "Krallar Kulübü", "Çırağan Baskını", "Urfalıyam Ezelden" ve "Abluka" gibi sinema filmlerinde aldığı rollerin yanı sıra 'Meyhanede' ve 'Nerede Kalmıştık?' isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır.

Dizilerde de rol alan oyuncu 'Gülbeyaz', 'Sonbahar', 'Zoraki Başkan', 'Geniş Aile', 'Son', 'Kalbim Dört Mevsim', 'Hayat Devam Ediyor', 'Elde Var Hayat', 'İşler Güçler', 'Merhaba Hayat', 'Benim İçin Üzülme', 'Bir Aşk Hikayesi', 'Güzel Ve Çirkin', 'Fatih', 'Bir Yusuf Masalı', 'Zeytin Tepesi', 'Fatih Harbiye', 'Urfalıyam Ezelden' gibi yapımlarda rol aldı.