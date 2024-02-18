Hülya Avşar'ın "icra" davasında gerçek ortaya çıktı: Sahtecilikten 2 yıl hapis!

Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla icralık olduğunu öğrendi. Kayıtlarda ödeme emrinin kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından imza atılarak teslim alındığı gözüküyordu.

Olay mahkemeye taşınınca gerçek ortaya çıktı. Tebligatı dağıtan İ.K’nın belgeyi kendi imzaladığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl ceza verdi. İndirim uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme, sanığın daha öncesinden hakkında herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmaması ve sabıkasının olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.