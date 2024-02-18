Hülya Avşar'ın "icra" davasında gerçek ortaya çıktı: Sahtecilikten 2 yıl hapis!

İcralık olduğunu haberlerden öğrenen Hülya Avşar, açtığı mahkeme sonucunda "resmi belgede sahtecilik" yapıldığı ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ın "icra" davasında gerçek ortaya çıktı: Sahtecilikten 2 yıl hapis!

Hülya Avşar, Temmuz 2023'te banka hesaplarına haciz konulmasıyla icralık olduğunu öğrendi. Kayıtlarda ödeme emrinin kızı Zehra Çilingiroğlu tarafından imza atılarak teslim alındığı gözüküyordu.

Olay mahkemeye taşınınca gerçek ortaya çıktı. Tebligatı dağıtan İ.K’nın belgeyi kendi imzaladığı bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İ.K. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl ceza verdi. İndirim uygulayan heyet, cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü.

Mahkeme, sanığın daha öncesinden hakkında herhangi bir mahkûmiyet kararı bulunmaması ve sabıkasının olmaması sebebiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Etiketler
Hülya Avşar
Şahan Gökbakar: 'Erdal ile Ece' filmi herkesin 'aynı bizim gibi’ diyeceği bir hikâye Şahan Gökbakar: 'Erdal ile Ece' filmi herkesin 'aynı bizim gibi’ diyeceği bir hikâye
'Issız Adam' boşandı: 13 yıllık evlilik bitti 'Issız Adam' boşandı: 13 yıllık evlilik bitti
TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam
Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay Kanal D'deki Üç Kız Kardeş'in 2 ismi kaza geçirdi! Yürekleri ağza getiren olay
ÇOK OKUNANLAR
12 burç için dönüm noktası! Satürn etkili dolunay burçları nasıl etkileyecek? İşte bu hafta yaşanacaklar 12 burç için dönüm noktası! İşte bu hafta yaşanacaklar
Ekonomist Evren Devrim Zelyut: Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması 'Esas büyük tehlike, emeklilerimizin bu maaşı alamayacak olması'
Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu Cinselliğe en düşkün 5 burç belli oldu
Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı Mutlaka nazarları değiyor: En kıskanç 5 burç açıklandı
Fransız deprem uzmanları Türkiye'nin iki şehri için uyardı: Peş peşe depremler olabilir! Fransız deprem uzmanları Türkiye'nin iki şehri için uyardı