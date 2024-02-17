'Issız Adam' boşandı: 13 yıllık evlilik bitti

Issız Adam filmiyle tanınan ve üstünden yıllar geçmesine rağmen halen sosyal medyada Issız Adam olarak bilinen Cemal Hünal boşandı.

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'Issız Adam' boşandı: 13 yıllık evlilik bitti

2008 yılında vizyona giren ve yalnızca o dönem değil şimdi de sık sık gündeme gelen Issız Adam filminde Alper karakterine hayat veren Cemal Hünal, 13 yıllık evliliğini bitirdi.

'Issız Adam' filmiyle dikkatleri üzerinde toplayan ünlü oyuncu Cemal Hünal; 'Paramparça', 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Tozkoparan' gibi dizilerde de rol alarak gündemde kalmaya devam etmişti.

2021 yılında Survivor'a da katılan ünlü oyuncu, kısa sürede elenmişti.

Lale Cangal ile 2011 yılında evlenen oyuncu geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, Issız Adam'daki rolünün izleyenleri çok etkilediğini söyleyerek "Benim yüzümden bir sürü evlenip boşanmış insan var; ben ise 20 senedir aynı kadınla beraberim" demişti.

Bu sözlerin ardından aylar geçtikten sonra ünlü oyuncu Cemal Hünal'dan kötü bir haber geldi. 13 yıllık tasarımcı eşi Lale Cangal ile yollarını ayıran Hünal'ın evliliği tek celsede bitirdi.

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