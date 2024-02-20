Eski hayatını tamamen geride bıraktı: Yaşar Alptekin camide vaaz vermeye başladı

Bir döneme damga vuran manken ve oyuncu Yaşar Alptekin geçmişe bir sünger çekmiş maneviyata yönelmişti. Yaşar Alptekin, Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde cemaate hayatındaki değişimden bahsederek anne-babanın hayır duasının önemine dikkat çekti.

Hayatında radikal değişiklikler yapan Yaşar Alptekin anne ve babasının hayır duası sayesinde İslamiyet ile şereflendirildiğine dikkat çekti.

İşte Yaşar Alptekin'in son hali ve sosyal medyada konuşulan Yaşar Alptekin vaaz videosu...