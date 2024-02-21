Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi; Şarkılarını söyleyemeyen Nev'e seyirciden tepki

Antalya'daki konseri sarhoş çıktığı nedeniyle şarkılarını söyleyemediği iddia edilen Nev'e seyirciler tepki gösterdi.

Sahneye sarhoş çıktığı iddia edildi; Şarkılarını söyleyemeyen Nev'e seyirciden tepki

Antalya'daki bir mekanda sahneye sarhoş çıktığı iddia edilen şarkıcı Nev, kontrolünü kaybetti ve şarkıları söyleyemedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde seyircinin "İn abi aşağı" diye bağırdığı, Nev'in de "Çok özür dilerim, bir daha gelirsem namert çocuğuyum" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

"Her şeyin parasını ben ödeyeceğim" diyerek sahneyi terk eden şarkıcıya seyircilerin "Terbiyesiz" diye bağırdığı görüldü.

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