Pucca'nın ev sahibi isyan etti: '16 aydır kiramı ödemiyor'

Sık sık davalarla başı dertte olan sosyal medya fenomeni Pucca ismiyle bilinen Pınar Karagöz bu kez hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaların sahibi ise Pucca'nın ev sahibi. Pınar Karagöz'ün 16 aydır kira ödemediğini söyleyen ev sahibi bu iddiaları Twitter'da paylaştı. Öte yandan Jale Tuncer isimli ev sahibi, evin Nişantaşı'nda 3+1 olduğunu ve kiranın 2023'te 10.500 olduğunu da sözlerine ekledi:

Ev sahibinin iddiaları şöyle:

"İyilikten maraz doğdu. İki buçuk yıldır kiracımız olan @PuCCaa ilk bir yıl kirayı ya eksik ya da geç yatırarak geçirdi. Biz ise uzun zaman bunu önemsemeyip adli süreci çok geç başlattık. Son 16 aydır kira ödemeden evimizde yaşıyor. Eve verilen zararlar da cabası."