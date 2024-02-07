Henry Cavill: Seks sahnelerinde utanıyorum

Henry Cavill, bir casusu, bir süper kahramanı ve bir canavar avcısını nasıl oynayacağını çözebildiğini ancak seks sahnelerini oynarken zorluk yaşadığını söyledi.

T24ün aktardığına göre, Happy Sad Confused podcast'inde Cavill, çektikleri seks sahnelerini anlayamadığını ifade etti.

"Bu sahnelerin hayranı değilim" diye ekleyen Cavill, sahneleri çekerken 'garip' hissettiğini itiraf etti.

Cavill, "Bir seks sahnesinin sadece izleyiciye değil filme de faydalı olduğu durumlar var. Sadece bugünlerde bazen aşırı kullanıldıklarını düşünüyorum. Öyle hissettiğim zamanlarda "Bu gerçekten gerekli mi?" diye düşünüp rahatsız oluyorum. Bu performansın filmin geri kalanına yansıtacağı bir özellik yok dediğim zaman böyle hissediyorum" dedi.