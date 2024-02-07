İspanya'da rahibeler, manastırı Airbnb'ye dönüştürdü

Rahibeler, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir manastırın bir bölümünü Airbnb'ye dönüştürdü.

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İspanya'da rahibeler, manastırı Airbnb'ye dönüştürdü

İspanya'da Sevilla'da 6. yüzyılda yapılan Meryem Ana Kilisesi'nde rahibeler için yapılmış odalar airbnb uygulamasından kiralanıyor.

T24'te yer alan habere göre, Rahibeler, kapıda sattıkları şekerlemelerin ötesinde de gelir elde etmek için birkaç ay önce oda kiralama seçeneklerini incelemeye başladılar.

The Guardian'ın aktardığına göre rahibeler, bina görevlisi ve ailesi çıktıktan sonra ilk önce dairelerini uzun süreliğine kiralamayı planladı. Daha sonra kısa süreliğine odaları vermenin daha mantıklı olacağına karar verdileri.

El Pais'e konuşan Rahibe Maria Jose, görevlerini engellememesi için odaların yönetimini başkasına verdiklerini belirtti.

Manastırdaki odalar, en az iki geceliğine 90 ila 180 Euro arasına tutulabiliyor.

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