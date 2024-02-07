Türkiye'yi gelecekti: Putin'in ziyareti ertelendi

Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Rus lider Putin'in Türkiye ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

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Türkiye'yi gelecekti: Putin'in ziyareti ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Şubat'ta Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret ertelendi. Rus makamları, Türkiye ve Rusya'daki seçim takvimi nedeniyle Putin'in Türkiye ziyaretini daha sonraki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Rusya lideri Putin, en son Türkiye'ye 7 Ocak 2020'de geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Erdoğan o tarihte İstanbul'da görüştü.

Sonrasında iki lider arasında yapılan tüm görüşmeler Soçi ve Moskova'ya yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Rusya liderinin Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında iki liderin doğalgaz, Akkuyu nükleer santral projesi, Suriye ve Gazze'deki durumun ele alınmasını beklediklerini söylemişti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ana motoru olarak görülen üst düzey stratejik toplantısı da 2019 yılından beri yapılmıyor. Putin'in ziyaretinde Türkiye-Rusya 9. Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın da gündeme gelmesi bekleniyordu.

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Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
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