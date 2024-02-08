Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama yapıldı.

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama

Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen’in yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi.

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan yazılı açıklamada, “Hastamızın, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir” cümlelerine yer verildi.

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