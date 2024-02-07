Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme

Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınan Settar Tanrıöğen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in sağlık durumunda yeni gelişme

Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal’ı canlandıran Settar Tanrıöğen, normal odaya alındı.

Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve peş peşe 2 ameliyat olmuştu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Settar Tanrıöğen’in sağlık durumuyla ilgili güzel haber geldi. Settar Tanrıöğen’in yoğun bakımdan çıktığı ve normal odaya alındığı öğrenildi. 61 yaşındaki oyuncuyu kızı ve ablası yalnız bırakmıyor. Doktorlarının oyuncuya ziyaret yasağı koyduğu da belirtildi.

Hastaneye kaldırıldığı günden itibaren hem Kızılcık Şerbeti dizisinin ekibi, hem de rol aldığı tiyatro ekiplerinin hastaneye akın edip durumu hakkında bilgi aldığı Tanrıöğen’in bir hafta daha hastanede kalacağı, dizi setine dönüş tarihiyle ilgili ise henüz net bir kararın alınmadığı açıklandı.

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