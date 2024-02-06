Kral Charles kansere yakalandı; Prens Harry, İngiltere'ye gidiyor

Geçtiğimiz günlerde prostat büyümesi nedeniyle hastanede tedavi gören ve ardından taburcu edilen İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı bildirildi.

Kraliyet hayatına veda ederek eşi Meghan Markle ile ABD’de yeni bir sayfa açan Prens Harry'nin kanser teşhisi konan babasının yanına gittiği bildirildi.

TEK BAŞINA GİDECEK

39 yaşındaki Prens Harry'nin uzun bir zaman sonra İngiltere'ye babasını görmeye gideceği ve yanında Meghan Markle ile çocukları Archie ile Lilibet'in olmayacağı belirtildi.

Kaliforniya'da yaşayan Prens Harry'nın 75 yaşındaki Kral Charles ile devamlı iletişim halinde olduğu bildirildi.

Kraliyet uzmanlarına göre, bu görüşme sayesinde Prens Harry ile ağabeyi Prens William arasında "pozitif" gelişmeler yaşanabilir.

Öte yandan Prens'in eşi Meghan Markle'ı da yanında götürmemesinin "akıllıca" bir karar olduğu belirtiliyor.

Daily Mail'in haberine göre, Kral Charles sağlık durumu hakkında, Buckingham Sarayı haberi duyurmadan önce, iki oğlunu da bilgilendirmişti.

UZLAŞMA İHTİMALİ VAR MI?

Prens Harry özellikle "Spare" kitabı ve belgeseliyle kraliyetin tepkisini çekmişti. Her ne kadar babasıyla arası çok iyi olmasa da iletişimlerinin devam ettiği biliniyor. Ancak Prens Harry ile ağabeyi için aynı şey söz konusu değil.

İkilinin hiç konuşmadığı, aralarının açık olduğu ve hatta Kral Charles'ın oğullarına "Lütfen, son yıllarımı ızdırap haline getirmeyin" dediği biliniyor.