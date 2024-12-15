Tacizle Suçlamıştı! TV Yıldızları 'Milyonlarca Dolar' Karşılığında Anlaştı

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Paula Abdul sessizliğini bozarak televizyon dünyasının ünlü yapımcılarından Nigel Lythgoe'ya karşı yıllardır taşıdığı yükü mahkemeye taşıdı. Yıllar önce bir realite şov programının jüri koltuğunu paylaşan iki isim arasındaki bu dava, televizyon sektöründe uzun süredir konuşulmayan karanlık bir yönü de gözler önüne serdi.

62 yaşındaki Paula Abdul mahkeme belgelerinde anlattıklarına göre, 2002 yılında başlayan "American Idol" seçmeleri sırasında ilk taciz olayını yaşadı. Çekimlerin ardından bir otel asansöründe Nigel Lythgoe'nun kendisine yaklaşarak fiziksel temasta bulunduğunu ve zorla öpmeye çalıştığını iddia etti. Abdul'un yaşadığı bu an, onu yıllar boyu sürecek bir sessizliğe sürükledi.

Ancak bu iddia sadece başlangıçtı. Paula Abdul, Lythgoe'nun Los Angeles'taki evinde bir iş yemeği sonrasında kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu ve bunun kendisinde derin bir travma yarattığını öne sürdü. O dönemlerde bu olayları dile getiremeyen Abdul "korktuğunu ve mesleki kariyerinin zarar göreceğinden endişe ettiğini" belirterek sessiz kalmayı tercih etti.

LYTHGOE'DAN SERT SAVUNMA

75 yaşındaki yapımcı ve televizyonun tanınmış yüzü Nigel Lythgoe ise iddiaları kesin bir dille reddetti. Lythgoe, Paula Abdul’un kendisine yönelttiği suçlamaları "hayal ürünü ve kariyerimi yok etmeye yönelik bir karalama kampanyası" olarak tanımladı.

Mahkemede verdiği ifadelerde kendisinin hiçbir şekilde Paula Abdul’a tacizde bulunmadığını ve suçlamaların kariyerine gölge düşürmek amacı taşıdığını savundu. Ancak dava belgeleri, Paula Abdul’un uzun yıllar sessiz kaldıktan sonra 2023 yılında California’da bu davayı açmasının nedeninin, "korku içinde geçen yılların ardından nihayet adalet arayışına başlaması" olduğunu ortaya koydu.

SESSİZLİĞİ BOZAN UZLAŞMA

Dava devam ederken, Paula Abdul’un avukatları tarafından sunulan bir "uzlaşma bildirimi", olayın mahkeme sürecinden önce çözülmek üzere olduğuna işaret etti. Lythgoe’ya yakın kaynaklar anlaşmanın "milyonlarca dolarlık" olduğunu öne sürdü. Ancak taraflar uzlaşmanın detayları hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Kaynak: Haber Merkezi