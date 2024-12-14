O Ses Türkiye Yılbaşı Özel Kadrosu Belli Oldu!

TV8 ekranlarının her yıl merakla beklenen ve adeta yılbaşı klasiğine dönen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü için kadro belirlendi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleştirilecek yarışmada ünlü isimler katılacak. Ebru Gündeş’in jüri koltuğunda yer almayacağı özel bölümde programın sunuculuğunu Beyazıt Öztürk üstlenecek. Tarık Sezer ve Orkestrası’nın görev alacağı yarışmada Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, Yalı Çapkını’ndan Beril Pozam ve Ersin Arıcı çiftinin yarışacağı gündeme gelmişti.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Geçen ay “Hastayım Sana” şarkılarını piyasaya çıkaran Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çifti de “O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”de yarışacak. Dilan Çiçek Deniz, “Kızıl Goncalar”ın başarılı aktörü Mert Turak ve Aslıhan Güner de bu yılki O Ses Türkiye Yılbaşı Özel kadrosunda yer alacak.

Deniz Baysal’ın “Kalpazan” dizisindeki partneri Çağlar Ertuğrul’un yoğun programı nedeniyle katılamadığı yarışma için teklif giden oyuncular arasında yerini aldı. “Siyah Kalp”in oyuncularından Esra Dermancıoğlu da yarışmaya katılacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş