Aleyna Tilki'den İş İlanı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iş ilanı verdi. Şoförüyle yollarını ayırdığını söyleyen Tilki, yeni bir şoför aradığını yazdı.

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Aleyna Tilki'den İş İlanı

Şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa sosyal medyadan verdiği bir iş ilanıyla gündemde.

Tilki, şoförüyle yollarını ayırdığını söyleyerek yeni şoför aradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum." diye yazdı.

Aleyna Tilki'nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

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