Aleyna Tilki'den İş İlanı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından iş ilanı verdi. Şoförüyle yollarını ayırdığını söyleyen Tilki, yeni bir şoför aradığını yazdı.
Şarkıları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, bu defa sosyal medyadan verdiği bir iş ilanıyla gündemde.
Tilki, şoförüyle yollarını ayırdığını söyleyerek yeni şoför aradığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tilki, "Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık. Yeni şoför arıyorum." diye yazdı.
Magazinde sürekli yanımda gördüğünüz arabamı kullanan şoförümle yollarımızı ayırdık.— Aleyna Tilki (@aleynatilki) December 14, 2024
Yeni şoför arıyorum ✨
Aleyna Tilki'nin paylaşımına çok sayıda yorum geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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