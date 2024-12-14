Yeni Rolü İçin 20 Kilo Aldı Eşinden Yorum Gecikmedi

Akasya Durağı, Arka Sokaklar, İlişki Durumu: Karışık, Savaşçı, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Berk Oktay şimdilerde yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakteri için tam 20 kilo alan Berk Oktay’ın yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

EŞİNDEN YORUM GECİKMEDİ

Berk Oktay'ın değişimi görenleri hayrete düşürdü. Ünlü ismin bu hali kendisi gibi oyuncu olan eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'a soruldu. Güzel oyuncu eşi için ''Yakıştırdım. Çok göbekli de olmadı aslında boyu olduğu için. Alt yapı sporcu olduğu için çok yağlı filan olmadı ama 20 kilo çok ciddi bir kilo. İnanamıyorum ben'' yorumunu yaptı.

DERS ALDI

Rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan Oktay, ayrıca fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi.

Kaynak: Haber Merkezi