CHP’li Taşcıer’den Sert Bütçe Eleştirisi: 'Aylık Bağlama Oranını Esad Belirlemedi'

TBMM Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçesine ilişkin söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, asgari ücretin Tespit Komisyonu tarafından değil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirlendiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti genel ücrete dönüştürdünüz. Diğer maaşları da yanına çekerek milyonları sefalette eşitlediniz. Bu yüzden bir ay boyunca herkes asgari ücreti konuşacak ama asgari ücreti belirlemekle görevli tespit komisyonu bu rakamı konuşmayacak, çünkü komisyon antidemokratik. İktidarın tahakkümü altında ve cümle âlem biliyor ki kararı Genel Başkanınız belirleyecek.

MB VE TÜİK BAHİS KURUMU

Merkez Bankası ve TÜİK ülkenin en büyük bahis kurumu. Merkez Bankası, 13 yıldır enflasyon üzerine adeta yazı tura atıyor. Muhtemelen her seferinde para dik geliyor ki bir türlü enflasyon hesabını tutturamadı. TÜİK ise makyajlı verilerle halkın cebinden çalıyor ama kimsenin yargılandığını görmedik.

Sonuç ortada, vatandaşın mutfağında et değil, dert kaynıyor. Emeklileri yoksulluğun yanına bile yanaşamaz hale getirdiniz. En düşük emekli aylığı, yoksulluk sınırının yüzde 81 altında kaldı.

Emekli aylıklarını bugünkü sefalet düzeyine getiren sizsiniz. 5510 Sayılı Kanunu, İsrail hükümeti çıkarmadı. Aylık bağlama oranını yüzde 35’e Esad rejimi getirmedi. Büyümeden verilen refah payını bizi kıskanan Alman Hans yüzde 30’a düşürmedi. Hepsinde iktidarınızın imzası var. Memur emeklilerini kronik yoksulluk seviyesine getirdiniz.

‘SİLKELEMEYE BAŞLAMANIZ LAZIM’

Herkesin yıllardır bildiği ama 31 Mart seçimlerine kadar aklına gelmediği SGK prim borçlarını bir anda hatırlayıverdiniz. Yüzde 3 olan bu borcun peşine düştünüz. Siz, geriye kalan yüzde 97’yi bıraktınız, kamu hizmeti gören belediyelerin peşine düştünüz.

SGK, 1 yıllık kira sözleşmesi yapmış, rayiç bedeline bakmadan 45 yıl kullanım hakkı vermiş. İcra dosyası 4 milyonu aşmış, sadece yüzde 36’sı tahsil edilmiş. 4 milyar liralık borca karşılık bin 636 taşınmaz alınmış, sadece yüzde 8’i satılmış. Sayın Bakan hani Cumhurbaşkanı diyor ya, ‘muhalefet belediyelerini silkele.’ Önce sizden ve sizin bakanlığınızdan silkelemeye başlamanız lazım.

3 büyük konfederasyon aylardır meydanlardalar. Hadi kuldan utanmıyorsunuz bari Allah’tan korkun. Yüzsüzlerden alamadığınız vergiyi, geliri olmayan yoksuldan alıyorsunuz. Hangi ara adınızdaki adalete bu kadar yabancılaştınız?”

Kaynak: Haber Merkezi