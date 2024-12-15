Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş hayatını kaybetti. Karataş, Ağustos ayından bu yana kanser tedavisi görüyordu. Ankaralı Turgut'un cenaze programı da belli oldu. Turgut, yarın Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Son Güncelleme:
Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

Ağustos ayından bu yana akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, bugün 61 yaşında tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karataş'ın vefat haberini Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.

Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle hacı haberi paylaştı.

Ankaralı Turgut, 2017 yılında da KOAH hastalığına yakalanmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Boran, Ankaralı Turgut'un 16 Aralık Pazartesi günü öğle namazının ardından defnedileceğini belirtti. Turgut'un cenazesinin Mamak Ortaköy Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacağı öğrendi.

Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Kanser Hastası Ankaralı Turgut'a Çocuklarından Akılalmaz Kötülük! 'Bunlar Çete Olmuş'Kanser Hastası Ankaralı Turgut'a Çocuklarından Akılalmaz Kötülük! 'Bunlar Çete Olmuş'Magazin
Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş PüskürdüKanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş PüskürdüGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Yardım Çığlığı Duyulmadı: 'Soğuktan Öleceğim' Dedi, Bir Gün Sonra Ölü Bulundu 'Engelliyim, Gidecek Yerim Yok' Dediği Yerde Ölü Bulundu
Ocak Ayı Gelmeden Budamanız Gereken Bitki ve Çiçekler Ocak Ayı Gelmeden Budamanız Gereken Bitki ve Çiçekler
Ebru Gündeş Hayranlarına Kötü Haber! Herkes Dönüşünü Bekliyordu Ebru Gündeş Hayranlarına Kötü Haber! Herkes Dönüşünü Bekliyordu
'Avlanmaya' Giden Çocuklar, Ruhsatsız Tabanca... 17 Yaşındaki Çocuk, 12 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü Öldüren 17, Ölen 12 Yaşında!