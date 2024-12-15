Uzun Süredir Kanser Tedavisi Gören Ankaralı Turgut Hayatını Kaybetti

Ağustos ayından bu yana akciğer kanseriyle mücadele eden Ankaralı Turgut lakaplı Turgut Karataş, bugün 61 yaşında tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Karataş'ın vefat haberini Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin sosyal medya hesabından duyurdu.

Gündüz, "Değerli Kardeşim Ankara'nın Abisi Ankaralı Turgut’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve tüm sanat camiasına baş sağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle hacı haberi paylaştı.

Ankaralı Turgut, 2017 yılında da KOAH hastalığına yakalanmıştı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini doğruladı.

Boran, Ankaralı Turgut'un 16 Aralık Pazartesi günü öğle namazının ardından defnedileceğini belirtti. Turgut'un cenazesinin Mamak Ortaköy Mezarlığı'ndan son yolculuğuna uğurlanacağı öğrendi.

Kaynak: Haber Merkezi