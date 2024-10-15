Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü

Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş kanserle mücadele ediyor. Geçtiğimiz günlerde zor durumda olduğunu söyleyen Ankaralı Turgut, kendisine gelen yardımları yedikleri gerekçesiyle çocuklarını evlatlıktan reddetmişti. Turgut'un "Hakkım haram olsun" dediği kızı sert bir dille cevap verdi.

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü

Ankaralı Turgut adıyla tanınan Turgut Karataş, bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Ağır bir tedavi sürecinden geçen sanatçı 3 ayda 12 kilo verdi. Zor bir süreçten geçen sanatçı bu süreçte çocuklarıyla ters düşerek evlatlıktan reddetti. Çocuklarının kendisi üzerinden geçindiğini söyleyen sanatçının kızından da cevap gecikmedi. Kanser hastalığıyla boğuşan ve hızla kilo veren sanatçı, akıllı ilaç kullanması gerektiğini ancak maddi durumunun yeterli olmadığını söyleyerek gündeme gelmişti.

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü - Resim : 1

'DOYAMADINIZ, BENİ YEDİNİZ BİTİRDİNİZ'

Ankaralı Turgut, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak evlatları hakkında yakınmıştı. 3 çocuğunu da evlatlıktan reddettiğini söyleyen sanatçı, “Hakkım Özlem’e, Haydar’a, Hasret’e haram olsun. Ben evlatlıktan reddettim bu saydığım isimleri gördüğünüz gün benim günüm olsun, yardım parasına göz diken evlatlarım” ifadelerini kullandı. Evlatlarının kendisine iftira attığını söyleyen sanatçı “3 evlat 1 damat hakkım size haram olsun bana attığınız iftiralara kendiniz boyanın. Bu eser sizin eseriniz. Doyamadınız beni yediniz bitirdiniz” dedi.

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü - Resim : 2

'BANA TOPLANAN İLAÇ PARALARINI ALMAK İSTİYORLAR'

kendisi için düzenlenen yardım gecesinde konuşan sanatçı sözlerine şöyle devam etti: “27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Hiç helal para yemişler mi? Bana toplanan ilaç paralarını beni tehdit edip almak istiyorlar. Bunlar yalancı, iftiracı. Bunları herkes bilsin”

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü - Resim : 3

KIZINDAN ZEHİR ZEMBEREK CEVAP

Babasının sözlerinin ardından sosyal medya hesabı TikTok’tan bir video yayınlayan Ankaralı Turgut'un kızı Özlem’den sert cevap geldi. Babasına zehir zemberek sözler sarf eden Özlem şu ifadeleri kullandı: “Bunca zaman senin kahrını ben çektim. Yeri geldi ayakçın oldum, yeri geldi hizmetçin oldum, yeri geldi kölen oldum, yeri geldiği zaman bahçıvanlığını yaptım. Eve müşteri geldiği zaman ‘Hoş geldiniz buyurun, ben Turgut Bey’in bahçıvanıyım. Nasıl yardımcı olabilirim’ diyordum."

Kanserle Savaşan Ankaralı Turgut Çocuklarını Evlatlıktan Reddetmişti: Kızı Ateş Püskürdü - Resim : 4

"Eve kadın geldiği zaman ‘Ne alırdınız, soğuk içecek mi sıcak içecek mi’ diye soruyordum. Özlem evi tertemiz yapsın, yerde bir çöp bırakmasın. Kurban olduğum Allah... Evi satmadık, sattı diyorlar. Kapına mühür vurduracağım.”

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