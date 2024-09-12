Ankaralı Turgut'un Son Halini Görenler Kahroldu

‘Kaymak Lazım’ ve ‘Ankara’nın Bağları’ gibi meşhur şarkılarıyla bilinen, Ankaralı Turgut sahne isimli Turgut Karataş, bir süredir kanserle savaşıyor. Ankaralı Turgut, hastalığı sebebiyle 1,5 ayda 13 kilo verdi. Türkücü Turgut, ayrıca ekonomik durumundan dolayı akıllı ilaç tedavisine başlayamadı.

Sanatçı Gülben Ergen, zor günler geçiren Ankaralı Turgut’u ziyaret etti. Ergen, kızının evine taşınan Karataş'ın son halini paylaşırken, ünlü türkücüyü o halde gören sevenlerini üzüntü kapladı. Ergen, Turgut ile fotoğrafını paylaşarak şu mesajı verdi:

"Ankaralı Turgut yalnız değilsin. Sen tüm yapımcıların peşinden koştuğu, televizyon programlarının konuk almak için can attığı Ankaralı Turgut'umuzsun bizim. Bu hastalık Turgut kardeşimi üzmüş, yormuş. Akıllı ilaç tedavisine gücü yetmemiş. Kızının evine taşınmış. Torunlarıyla evlatlarıyla moral bulmaya çalışıyor. Sözleri, besteleri, enerjisi bu burukluğu hak etmiyor. Yanındayım değerli Turgut. Güçlü yapımcılar, değerli meslektaşlarım, müzik birlikleri, iyi insanlar, haydi görev başına hepimiz."

Kaynak: Gerçek Gündem