80'li Yıllardan Beri Hasadı Yapılıyor: Bursa'daki Hasada Kaymakam Bile Katıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ovada çeltik hasadına başlandı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Ovasında Gürle altı mevkiinde bir üreticinin çeltik bahçesini ziyaret ederek hasat etkinliğine katıldı. Kaymakam Karamehmetoğlu, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu. 1980’li yılların sonlarına kadar yoğun şekilde üretimin yapıldığı çeltik Orhangazi bölgesinde son yıllarda fazla tercih edilmeyen bir ürün olmamasına rağmen halen ova bölgesinde çeltik ekimi yapan üreticiler bulunuyor.

KAYMAKAM DA HASADA KATILDI

Orhangazi Ovasında ekimi yapılan çeltikte hasat mevsimi başladı. Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, beraberinde İlçe Tarım Müdürü Mehmet Çınar, Jandarma Komutanı Selim Kurtoğlu, Sulama Birliği Başkanı Mesut Aladağ ile birlikte Gürle Altında Osman Nuri Altın isimli üreticinin çeltik tarlasını ziyaret etti. Hasat etkinliğine katılan kaymakam Zafer Karamehmetoğlu üreticilere bol bereketli sezon temennisinde bulundu.

FİYATI 32 TL

Orhangazi ilçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 2023 yılında ilçe genelinde 17 üretici 876 dekar alanda ekim yapıp 661 ton çeltik hasadında bulunurken, bu yıl 13 üretici 704 dekar alanda çeltik ekimi yaptı. Bu yıl Orhangazi bölgesinde beklenilen çeltik rekoltesinin ise 563 ton civarında olması bekleniyor.

Orhangazi bölgesinde biçerdöverlerle yapılan çeltik hasadında elde edilen ürün ise Bandırma’daki silolara gönderiliyor. Çeltik bu yıl 32 TL ortalama kilogram fiyatı ile alıcı buluyor.

Kaynak: İHA