18 Yaşındaki Genç Otomobilde Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki bir genç, otomobilde ölü bulundu. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

18 Yaşındaki Genç Otomobilde Ölü Bulundu

Olay, sabah saatlerinde Emirdağ'a bağlı Elhan köyü yolunda meydana geldi. Park halinde duran otomobilin sürücü koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kontrolde, kapısı açık aracın sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, başından silahla vurulan kişinin Halilhan Kahya olduğunu tespit etti.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kahya'nın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Cinayet şüphesi ile soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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