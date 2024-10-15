"Teo" Sahibinin Mezarı Başında Bekliyor

Ordu'da, 4 gün önce son yolculuğuna uğurlanan öğretmenin "Teo" adlı köpeği mezarının başından ayrılmıyor.

"Teo" Sahibinin Mezarı Başında Bekliyor

İstanbul'da 10 Ekim'de trafik kazasında hayatını kaybeden Devrim Kaynar'ın (47) cenazesi, iki gün sonra memleketi Ordu'nun İkizce ilçesinde toprağa verildi.

Kaynar'ın Kovid-19 sürecinde sahiplendiği ve "Teo" ismini verdiği köpek, mezarın başında ve çevresinde bekliyor.

Kaynar'ın kardeşi İhsan Seddar Kaynar, AA muhabirine, pandemi döneminde İstanbul'dan Ordu'ya gelen ablasının "Teo"yu sahiplendiğini söyledi.

Ablasının köpeği beslediğini ve zaman geçirdiğini anlatan Kaynar, "Özellikle ablamla arasındaki bağ daha güzeldi. Pandemi bittikten sonra ablam İstanbul'a gidip gelmeye başladı ama yazın köyde hep beraberdik." dedi.

Kaynar, kendilerinin Ordu'da olmadığı dönemde Teo'ya ve diğer köpeğe annelerinin baktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ablamı kaybettikten sonra buraya defnettiğimiz andan itibaren mezarın başında yatmaya başladı. Hatta biz çevresini düzenlerken bize engel de oldu. Tabii ben önce ne yaptığını anlayamadım ama o gün mezarda kaldı. Ablamı yalnız bırakmadı. Sonrasında, birkaç gündür de bana yaklaşmıyor, mezara yaklaşıyor. Ben olunca da aile fertleri gelince de bizlere yaklaşmıyor. Mezarı bekliyor. Biz buradayız diye de gelmiyor."

Kaynak: AA

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