'Avlanmaya' Giden Çocuklar, Ruhsatsız Tabanca... 17 Yaşındaki Çocuk, 12 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü

Ankara'da çocuk yaştaki iki kuzen "avlanmaya" gitti. Elindeki ruhsatsız tüfeğin iddiaya göre kazara ateş almasıyla 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A.'yı başından vurarak ölümüne neden olan 17 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
'Avlanmaya' Giden Çocuklar, Ruhsatsız Tabanca... 17 Yaşındaki Çocuk, 12 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde, dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında "avlanmaya giden" kuzenlerden M.A.’nın (17) elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı ve Z.Y.A. (12) başından vuruldu.

KUZENİNİ VURAN ÇOCUK GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Emlakçıların Alacak Verecek Meselesi Ölümle Bittiİstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Emlakçıların Alacak Verecek Meselesi Ölümle BittiGüncel
Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini KatlettiSivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini KatlettiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara Polis
Son Güncelleme:
BUDO Seferlerine Hava Engeli BUDO Seferlerine Hava Engeli
Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti
WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti! WhatsApp'tan Bomba Gibi Özellik: Hepsi Sil Baştan Değişti!
Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı Türk Kahvesi İçmek İçin Doğru Zaman! Uzmanlar Herkesi Uyardı