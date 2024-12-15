'Avlanmaya' Giden Çocuklar, Ruhsatsız Tabanca... 17 Yaşındaki Çocuk, 12 Yaşındaki Kuzenini Öldürdü

Ankara'nın Çubuk ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Küçükali Mahallesinde, dün öğle saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, mahallenin yakınlarında "avlanmaya giden" kuzenlerden M.A.’nın (17) elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı ve Z.Y.A. (12) başından vuruldu.

KUZENİNİ VURAN ÇOCUK GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Z.Y.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA