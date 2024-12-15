Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti

Sivas’ta bir şahıs, annesini boğarak kardeşini ise silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, cinayetleri "borç alacağı" nedeniyle işlediğini söyledi.

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Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti

Sivas’ta Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda iki cinayet meydana geldi. Apartmanın giriş katında oturan Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt’tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açıp içeri girince kadını boğularak, oğlunu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüş halde buldu.

Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti - Resim : 1

Olay yerinde yapılan incelmenin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheli kardeş H.K gözaltına alındı.

H.K.’nin cinayeti bir önceki gün gerçekleştirdiği ve "borç alacağı" nedeniyle yaptığı öğrenildi.

Sivas'ta Kan Donduran Olay! Para İçin Annesini ve Kardeşini Katletti - Resim : 2

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Kaynak: DHA-İHA

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