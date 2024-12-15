TBMM Genel Kurulu... Üç Bakanlığın Bütçesi Daha Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu... Üç Bakanlığın Bütçesi Daha Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da saat 11.00’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

Üç Bakanlığın Bütçesi Kabul EdildiÜç Bakanlığın Bütçesi Kabul EdildiSiyaset

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