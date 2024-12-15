BUDO Seferlerine Hava Engeli

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA