İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Emlakçıların Alacak Verecek Meselesi Ölümle Bitti

İstanbul Kadıköy'de iki emlakçı arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da birbirine silah çekti. Çatışmada iki kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'un Göbeğinde Silahlı Çatışma! Emlakçıların Alacak Verecek Meselesi Ölümle Bitti

Kadıköy'de Göztepe Mahallesi Tanzimat Sokak üzerinde 15.30 sıralarında dehşet dolu anlar yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki emlakçı konuşmak için bir yapsatçının ofisinde bir araya geldi. Konuşma sırasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf da birbirine silah çekti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsimleri öğrenilemeyen emlakçıların birbirine ateş ettiği çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ofiste olay yeri inceleme çalışması yaptı. Polisin çalışmasının tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

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