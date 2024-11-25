Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Aldığı Acı Haberle Yıkıldı

Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, ablasının vefatıyla sarsıldı. Emre, acı haberi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

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Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Aldığı Acı Haberle Yıkıldı

Orhan Gencebay ve Sevim Emre, 1978 yılında hayatlarını birleştirerek Türk sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden biri oldu. Birliktelikleri boyunca sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen çift, örnek gösterilen bir evlilik sürdürüyor.

Sevim Emre, oyunculuk kariyerine 1961 yapımı Kızıl Vazo filmiyle adım attı. Daha sonra birçok projede yer alan Emre, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Aldığı Acı Haberle Yıkıldı - Resim : 1

ACI HABERİ DUYURDU

Sevim Emre, bu kez hayranlarını derinden üzen bir paylaşımla ablasının vefatını duyurdu. Takipçileri ünlü isme başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ablasının hayatını kaybettiğini duyuran Sevim Emre yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Bugün canım ablamı toprağa verdim. Bir kanadım kırıldı. Acımı paylaşarak kimseyi üzmek istemem ama dualarınızı sevgili canım ablam Ülhan Emre Akın için bekliyorum.”

Orhan Gencebay'ın Eşi Sevim Emre Aldığı Acı Haberle Yıkıldı - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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