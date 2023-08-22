Nuri Alço, iddialı bir filmle geliyor!

Türk sinemasında canlandırdığı kötü karakterler ile hafızalara kazınan Nuri Alço, Muğla Fethiye Ölüdeniz'de bir otelde kendisinden 33 yaş küçük eşi Burcu Sezginoğlu ile tatil yaparken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fethiye balık pazarında bir restoranda eşi Burcu Sezginoğlu ve yakın arkadaşlarıyla fasıl eşliğinde balık yiyerek keyifli saatler geçiren Alço, her yıl tatilini Fethiye'de yaptığını söyledi.

"İDDİALI BİR KOMEDİ FİLMİ ÇEKTİK"

Fethiye'deki tatilinin bir hafta süreceğini belirten Nuri Alço, "Çorum'dan geliyorum. Orada güzel ve iddialı bir komedi filmi çektik. Filmde Coşkun Göğen de yer alıyor. Fethiye'yi çok seviyorum. Fethiye ile gönül bağımız ve önemli dostlarımız var. Fethiye Türkiye'nin en güzel doğal yerlerinden biri. Bu balık pazarı da bizim Kumkapı'yı, Beşiktaş çarşısını andırıyor. Güzel, sıcak bir aile ortamındayız" diyerek bölgeyi çok sevdiğini söyledi.

"FETHİYE'DE YİNE ÇEKERİM"

Fethiye Kayaköy'de 1980'li yıllarda bir sinema filmi çektiğini de söyleyen Nuri Alço, "Burada 'Altanlar' filmini çekmiştik. Güzel bir proje olursa mis gibi buram buram sinema kokan Fethiye'de yine çekerim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem