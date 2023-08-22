Evlat edinmek için başvurmuşlardı: İpek Açar'dan hamilelik haberi geldi

2019 yılında dünyaevine giren, daha önce evlat edinmek için başvuruda bulunan İpek Açar ile Alper Kömürcü'den bebek haberi geldi.

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Evlat edinmek için başvurmuşlardı: İpek Açar'dan hamilelik haberi geldi

2015 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden 23 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, yıllar sonra anne olmaya hazırlanıyor.

Dört yıl önce Alper Kömürcü ile nikah masasına oturan İpek Açar, evlendikten kısa bir süre sonra evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Ancak ünlü çift kendilerine sıra gelmesini beklerken 47 yaşındaki İpek Açar hamile olduğunu öğrendi.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre; erkek bebek bekleyen İpek Açar, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" açıklamasını yaptı.

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