Çağatay Ulusoy yıllar sonra ekrana dönüyor: İşte yeni dizisi

Son olarak Terzi ile digital platformda yer alan Çağatay Ulusoy ekrandan ve gözlerden uzak olmaya dikkat ediyordu. 6 yıldır ekranlardan uzak durak Ulusoy'a içine sinen bir teklif geldi.

Kağıttan Hayatlar, Yeşilçam ve Terzi adlı yapımlarla BluTV ve Netflix'te izlediğimiz Çağatay Ulusoy, Birsen Altuntaş'ın haberine göre televizyona dönme hazırlığı içerisinde.

Altuntaş'ın haberine göre Ay Yapım'la anlaşan Ulusoy, FOX ekranlarında yayınlanacak Gaddar adlı dizinin başrolünde yer alacak.

GADDAR KONUSU

Dizide Levent adlı bir karaktere hayat vermesi beklenen Ulusoy, sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere gidip, dönüşte hiç beklemediği olaylarla karşılaşıp adeta bir gaddara dönüşecek.