Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin dizi setinde ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. Bürsin bir gece daha hastanede tutulacak.

Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı

'Ya Çok Seversen' dizisinin setinde fenalaşan oyuncu Kerem Bürsin hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Bürsin dün Hafsanur Sancaktutan ile başrolü paylaştığı dizinin setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince hastaneye götürülen oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi.

Geceyi hastanede geçiren oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işinin başına döneceği öğrenildi.

Etiketler
Kerem Bürsin
Deniz Seki: Ben hayvanlara hayvan demeye kıyamıyorum, haycan diyorum Deniz Seki: Ben hayvanlara hayvan demeye kıyamıyorum, haycan diyorum
Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi Final iddiaları vardı. Yalı Çapkını dizisiyle ilgili Star TV’den beklenen duyuru geldi
Siroza yakalanan Ufuk Özkan organlarını bağışladı Siroza yakalanan Ufuk Özkan organlarını bağışladı
Yargı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu herkesi yıkmıştı. Gelen mutlu haber sevindirdi Yargı oyuncusu Kaan Urgancıoğlu herkesi yıkmıştı. Gelen mutlu haber sevindirdi
ÇOK OKUNANLAR
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış uyarısı geldi Bu illerde yaşayanlar dikkat!
CHP'de 10 ilçe kongresi tamamlandı: İşte kazanan isimler CHP'de 10 ilçe kongresi tamamlandı
Yozgat'ta feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 12 ölü, 19 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 12 ölü, 19 yaralı
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Ender Topçuoğlu, hayatını kaybetti Beşiktaş Belediyesi'ni yıkan ölüm!
Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu Boğuldu sandığı oğlu başka sahilden çıktı: Baba, gözyaşlarına boğuldu