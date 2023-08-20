Siroza yakalanan Ufuk Özkan organlarını bağışladı

Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavisinin ardından hastaneden taburcu olmuştu. Özkan organlarını bağışladığını açıkladı.

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Siroza yakalanan Ufuk Özkan organlarını bağışladı

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, bir süre önce karaciğer yetmezliğiyle mücadele ettiğini ve organ nakli olması gerektiğini açıklamıştı.

Ardından hastanede tedavi görmeye başlayan Özkan, güzel haberi duyurarak organ nakline ihtiyacı kalmadığını ve taburcu edildiğini duyurmuştu.

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Özkan, hastalığına dair bilinmeyenleri anlattı. Türkiye'de organ bağışına karşı bir ön yargı olduğunu söyleyen Özkan, organlarını bağışladığını açıkladı.

Özkan, "Ben 15 sene önce bağışladım. Bağışlamama da sebep olan şey şuydu; Antalya’da bir gün tiyatroyla turneye gitmiştim. Çok yakın bir arkadaşım böbrek nakli olmuştu Antalya’daki bir özel hastanede. 'Buraya gelip, bir ziyaret edebilir misin?' demişti. 'Tamam, gelirim' demiştim. '1 saatliğine giderim' dedim 5 saat kaldım. O gün karar verdim. İstanbul’a döner dönmez de organ bağışımı gerçekleştirdim" dedi.

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