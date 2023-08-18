Sanatçı Gülden Karaböcek'in çorbacıda şarkı söylemesinin perde arkasını iş yeri sahibi anlattı

Gülden Karaböcek'in Konya'da farklı konseptleri bulunan çorbacıda 2021 yılında sahne aldığına dair görüntülerin sosyal medyada dolaşması gündem olmuştu.

Görüntülere ilişkin tartışmalar devam ederken, konuyla ilgili Karaböcek'in menajeri Yağız Yılmaz'ın, "Gülden Karaböcek bir konseri için turneden dönerken orkestrasıyla iş sonrası bahsi geçen mekanın yemeklerini beğendiği için mekan sahibi ve çevresiyle dostluk kurmuştur. Ardından bir gün yine sahneye giderken öncesinde yemek için uğradığı nostalji konseptli mekanın ısrarlarına dayanamayarak müşteri olmadığı bir saatte mekanda aileye bir hatıra bırakarak playback bir şarkı seslendirmiş ve kendi isminin bulunduğu köşede plaklarını aile için imzalamıştır” şeklinde açıklamalarının ardından iş yeri sahibi Ramazan Bademci'den de olayın iç yüzü hakkında açıklama geldi.

"ANLAŞMALARI VE ÖDEMELERİ YAPILDI"

Farklı konsept eşyaların sergilendiği iş yerinin işletmecisi Ramazan Bademci yaşanan olayların ardından yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminde Gülden Karaböcek ile görüşme yaparak burada program hazırladık. Ahde vefa programı adı altında, kaset ve plak imzası için tabii bunun anlaşmaları yapıldı, ödemeleri yapıldı. 14 Ağustos'ta 2021'de burada güzel bir program yaptık. Gülden Hanım'ı biz buradan havaalanından alarak yerimize getirdik, buraları gördüler. Otelde misafir ettik ve akşamda saat 9'da programımız başladı. Bize burada 3 tane playback ve 2 tane de canlı bir performans göstererek dışarıda spiker arkadaşımızla bir söyleşi muhabbetinde 1-2 saatlik bir program oldu. Daha sonra plak imzası, kaset için içeriye geçtik. Tabii buraya gelen bizim müşterilerimiz Konya'da çorba denildiği zaman hemen hemen birinci sıralardayız. Türkiye'de de çok iyi müşterilerimiz var. Herkes bizi biliyor. İçeride kaset imzası, plak imzası yapılarak hatıra fotoğrafı çekildikten sonra gece saat 2 buçuk gibi program bitti. Dün Gülden Hanım'ın ve menajerinin ne yazık ki üzücü bizi kırıcı bir açıklaması var. Programı konserden dönerken, bir program gibi gösterilip bizi burada sanki Konya cephesine yalan bir program yapmışız gibi bir haber oldu. Bu işin gerçeği zaten burada, daha önceden paylaşımlarımız da Gülden hanım iş yerimize gelecek şeklinde oldu. Gülden hanımın kızıyla görüşmelerimizde, yazışmalarımızda, görüntülerde, sosyal medyamızın hepsinde var tarihleri. Yerel televizyonlardan bir tanesi de saat 23.00 gibi canlı yayına bağlanmıştı. Arşivlerimizde hepsi var. Yani böyle güzel bir program yapıldı. Bundan Gülden hanım da memnun kaldı. Kendi sayfasında da paylaştı çok güzel bir program oldu diye. Bu açıklamadan dolayı biraz kırıldık. Bunun bu şekilde olmaması gerekiyordu” dedi.

"MÜŞTERİLERİMİZ BURADA NOSTALJİYİ VE GEÇMİŞMİŞİNİ YAŞIYORLAR"

Çoğunlukla müşterilerinin aile olduğunu belirten Bademci, "Çünkü en çok tepkilerden bir tanesi çorbacı tepkisi. Yani biz bu konseptle çorbacı olayını çok fazlasıyla aştık. Çünkü gece saat 23.00'dan sonra alkol içildiği bir mekan gibi değil burası. Gece saat 3'te, 4'te çocuklu ailelerin geldiği bir mekan. Yani biz buraya alkollü kişileri almıyoruz. Konseptimiz farklı, biz burayı bir müze şekline getirdik. Sadece çorba içmeye gelemiyor gelen müşterimiz, burada nostaljiyi ve geçmişini yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK PAZARLIK YAPILDI"

Sanatçılarla aralıklarla imza günü yapmak için görüştüklerini söyleyen Ramazan Bademci, "Ahdi vefa programı oldu. Biz başka sanatçılarla da görüşüyoruz bunu. Bu program sadece bir konser amaçlı değil, Konyalıyı burada nostaljik sanatçıları görüştürmek buluşturmak için. Ben burada fasıl geceden Urfa'dan ekip getiriyorum, sıra gecesi yapıyorum. Yani buradaki konsept çok farklı. Bir çorbacı konseptinden daha farklı şeyler yapıyoruz biz burada. Evlenme teklifleri, doğum günleri yani konsept farklı olunca bunu biz de değerlendiriyoruz ve bunun çoğunu ücretsiz olarak yapıyoruz. En büyük kırıldığımız nokta şu, Gülden Hanım ve menajerini açıklaması oldu. Bu program ücretiyle yapılmış bir programdır. Yani büyük pazarlık yapıldı ve buraya gelip 14 Ağustos'ta o program yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem