Ünlü dizide senaristle yollar ayrıldı: Hikaye değişecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi, 2. sezonuyla Star TV’de seyirciyle buluşacak. Ay sonu başlaması planlanan çekimleri öncesi dizinin hikâyesi yön değiştireceği için altı oyuncu birden kadro dışı kalmıştı. Çağrı Vila Lostuvalı’nın yönettiği dizinin senaristi de değişti.

Yeni senarist Meriç Demiray oldu. Kulislerde dolaşan söylentilere göre, eski senarist Deniz Madanoğlu’yla başrol oyuncuları Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun yıldızı barışmadı. İki oyuncu, dizinin hikâyesinin geldiği noktadan memnun kalmadı.