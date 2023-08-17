Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi isyan ettiren yorumlar: Normal değil bu

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'sunu canlandıran Ayşecan Tatari zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Bir süredir ekrandan uzak olan güzel oyuncu fotoğraflarına gelen o yorumları sonunda isyan etti.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi isyan ettiren yorumlar: Normal değil bu

Çocuklar Duymasın dizisinde 'feminist Duygu' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ayşecan Tatari evlendi ve çocuk sahibi oldu. Ayşecan Tatari kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile Haziran 2017'de nikah masasına oturmuştu.

Mutlu bir evlilik sürdüren Ayşecan Tatari bir süredir ekranlardan uzakta. Bir kızı olan Ayşecan Tatari, kızının sevimli hallerini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Ancak güzel oyuncu kendisine gelen bazı yorumlardan bıkmış durumda. Tatari paylaşımında bu yorumlara şöyle isyan etti:

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi isyan ettiren yorumlar: Normal değil bu - Resim : 1

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'yi isyan ettiren yorumlar: Normal değil bu - Resim : 2

"Konu asla benim güzel olup olmamam filan değil. Sadece bir virüs gibi bu saldırganlık. Genç kızlara bu konuda öz güveni eksik insanlara neler yapabileceği bu yorumların, beni ürkütüyor. Bunu söyleme ihtiyacı nereden geliyor? Bunlar mutsuzluk çoğaltan şeyler, samimiyetle ürkütücü buluyorum."

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