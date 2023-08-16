Erkin Koray'ın mezar yeri karıştı: 'Sizin dualar kime gitti bilmiyorum'

Unutulmaz sanatçılar arasında yer alan, Cemalim, Fesupanallah, Çöpçüler gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Erkin Koray uzun süredir yaşadığı Kanada'da rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının kızı babasının mezarını paylaştı.

Kanada'daki Westminster Mezarlığı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray "Arkadaşlar tezcanlısınız, sevdiğiniz insana dualarınızı eksik etmiyorsunuz, hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım ki kitle büyüyor." diyerek uyarıda bulundu.

'SİZİN DUALAR KİME GİTTİ BİLMİYORUM'

Damla Koray Çamlıca, şu ifadeleri kullandı:

“Arkadaşlar tezcanlısınız… Sevdiğiniz insanı, dualarınızı eksik etmiyorsunuz. Hemen de koşmuşsunuz, çok teşekkür ederim. Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor… Neyse diyeceğim o ki, bu fotoğrafta üzeri çiçekli olan mezar babamın değil. Onunki sağdaki arkanızı dönmüş olduğunuz yani… Sizin dualar kime gitti bilmiyorum. Neyse arada gidip dertleşmek isteyen olursa bilginiz olsun… Yine de düşünüp zahmet edip giden herkese şükranlarımı iletirim, çok kıymetlisiniz…”