Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı sildi

Erşan Kuneri dizisinin ilk sezonunda Ezgi Mola ile beraber oynayan Cem Yılmaz, ünlü ismi Instagram hesabından sildi.

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Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı sildi

Cem Yılmaz, Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı. Mola ise ünlü komedyeni takip etmeye devam ediyor.

Netflix'te yayınlanan Erşan Kuneri dizisinde Ezgi Mola ile rol alan Cem Yılmaz'dan ilginç bir hamle geldi. Yılmaz, oyuncu Ezgi Mola'yı sosyal medya hesabından sildi. Mola, Yılmaz'ı takip etmeye devam ederken ikilinin arasında ne sorun olduğu ise bilinmiyor.

Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi. Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.

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