'Aynen' isimli rap şarkı nedeniyle Heijan ve Muti gözaltına alındı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sosyal medyada yayınlanan klipleriyle tanınan 'Heijan' lakaplı tanınmış rapçi Doğan Tarda ve 'Muti' lakaplı Mücahit Doğan’ın ile iki kişi hakkında 'Aynen' isimli klipleri gerekçe gösterilerek soruşturma başlatıldı.

Açıklamaya göre; "suç ve suçluyu övmek, illegal hayatı özendirmek" suçlamalarıyla başlatılan soruşturma üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Doğan Tarda ve iki şüpheli gözaltına alındı. Mücahit Doğan’ın ise adresinde bulunamadığı belirtildi. Yapılan aramalarda, Kalaşnikof tipi silaha benzetilmiş, boncuk atan havalı silah ele geçirdi. Yakalanan üç isim emniyete götürüldü.

"ÖRGÜTÜN SEMBOLÜ HALİNE GETİRİLDİ"

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, operasyonla ilgili yapılan açıklamada; "Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir" denildi.

Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul’da suç işleyen organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda; sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir. Şarkı ve sanatçılarla alakalı yapılan çalışmalarda Heijan olarak bilinen D.T., BIG olarak bilinen S.I.,BCAC olarak bilinen Ş.T. ve Muti olarak bilinen M.N.D. isimli şahıslar tespit edilmiştir. 18.08.2023 tarihinde şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiş, operasyon neticesinde D.T., S.I. ve Ş.T. isimli şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA