Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 'Gaddar' dizisiyle televizyon ekranlarına dönüyor. Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu yazdı.

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Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor

Ulusoy, 2017 yapımı "İçerde" dizisinde beraber çalıştığı Ay Yapım'la anlaştı. Ulusoy, yapım şirketinin FOX TV için çekeceği, "Gaddar" dizisinde rol alacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; "Çukur" ve "Üç Kuruş"u çeken Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu yazdı. Dizi, sevdiği kadını ve ailesini geride bırakıp askere giden Levent'in dönüşte hiç beklemediği olayların içinde kendisini bulup adeta bir gaddara dönüşmesini anlatacak.

Ulusoy, son dönemlerde dijital yayın platformu Netflix için "Terzi" dizisinin ardından "Centilmen" filmini çekti. Daha sonra da Taylan Biraderler‘in çektiği "Kübra" dizisinde başrolde yer aldı.

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