Niran Ünsal Uyuşturucu Dosyasından Gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve çok sayıda ünlü ismi kapsayan büyük uyuşturucu soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Niran Ünsal bu sabah gözaltına alındı.

Sanat ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturmasındaki gözaltılara bir yenisi daha eklendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, aranan isimler arasında yer alan şarkıcı Niran Ünsal, bu sabah gözaltına alındı.

21 Mayıs'ta, magazin ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış ismi kapsayan büyük bir operasyon dalgası başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, ilk gün 18 isim gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında ve gözaltı listesinde Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Berkay Şahin, Feyza Civelek, Tan Taşçı, Onur Tuna ve Blok3 gibi kamuoyunun yakından tanıdığı çok sayıda popüler isim yer alıyor.

