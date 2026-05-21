Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüphelinin 9’u Adli Tıp’taki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 11 şüpheli ise mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla'da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu gözaltı sayısı 20’ye yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan ve aralarında Mabel Matiz, Onur Tuna, Blok3 (Hakan Aydın) gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüpheli, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Kontrollerinden ardından şüpheli isimler kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine götürüldü.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, burada kan, saç ve idrar örneği verdi. İşlemleri tamamlanan 9 kişi serbest bırakılırken, 11 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ŞÜPHELİLER

1- Berkay Şahin
2- Aslıhan Turanlı
3- Volkan Bahçekapılı
4- Kübra İmren Siyahdemir
5- Mehmet Rahşan
6- Aycan Yağcı
7- Tuğçe Postoğlu
8- Eda Dora
9- Hakan Aydın
10- Cansu Tekin
11- Yaşar Özdaş

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Ahu Tuğba’nın Kızı Anjelik Calvin Mirası Açıkladı: '5 Kişiye Yetecek Kadar Kaldı' Ahu Tuğba’nın Kızı Anjelik Calvin Mirası Açıkladı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Ekranlarda Bir Devir Kapanıyor mu? 20 Yıllık Efsane 'Arka Sokaklar' İçin Şok Final İddiası Ekranlarda Bir Devir Kapanıyor mu?
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Mahkemeden CHP Kurultayı İçin 'Mutlak Butlan' Kararı Mahkemeden CHP Kurultayı İçin 'Mutlak Butlan' Kararı
CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı: Hasan Öztürkmen Disipline Sevk Ediliyor CHP'de 'Butlan' İhraç Dalgası Başladı
Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu Ortak Metinde Kriz İddiası: Yavaş 'Yumuşattı', İmamoğlu Kanadı Rahatsız Oldu
'Mutlak Butlan' Kararının Ardından Kılıçdaroğlu'ndan İlk Açıklama: 'Türkiye'ye ve CHP'ye Hayırlı Olsun' Mahkemenin 'Görevi Devral' Kararı Sonrası İlk Açıklama
Ünlülere Dev Uyuşturucu Operasyonu: Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında Mabel Matiz ve Onur Tuna'nın da Aralarında Olduğu Çok Sayıda İsim Gözaltında